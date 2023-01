Weer een kraker tegen de Belgen voor hockeyers: ‘Zij hebben per speler 200 interlands meer dan wij’

Koen Bijen, te klein voor topvoetbal en tophockey, maar nu toch op WK: ‘Ik was geen Messi of Sneijder’

Zowel als jeugdvoetballer bij Excelsior als later in het hockey werd Koen Bijen (1 meter 73) te klein gevonden om de top te halen. Hij wilde het niet horen en zette door. Vanaf morgen speelt de 24-jarige aanvaller het WK in India.

13 januari