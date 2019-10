Wederom een tumor ontdekt bij oud-snowboardster Mentel

,,De kanker lijkt niet meer te stoppen", vervolgt Spee. ,,Diverse uitzaaiingen in Bibian haar longen en ook in haar skelet groeien ondanks de medicijnen langzaam maar gestaag door, en nu dus wederom een tumor in een rugwervel.”



Mentel is momenteel te zien in het programma Dancing With The Stars waarin ze zelfs de finale heeft bereikt. Ondanks alles is Mentel vastberaden om aanstaande zaterdag de finale te dansen. ,,In overleg met haar specialisten is gekeken wat wel en niet een risico zou kunnen opleveren bij het dansen.”