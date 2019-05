‘We dachten: we vergelijken onszelf maar niet met Ajax’

Europees kampioenZe zijn regerend wereldkampioen in de 49ER FX-klasse, maar waren afgelopen week verwikkeld in een spannend kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2020, in Tokio. Voor zeilduo Annemiek Bekkering (27) en Annette Duetz (25) is de winst van de EK-titel zondag bijzaak. Hun grootste triomf is de interne olympische kwalificatie, ten koste van het jonge duo Odile van Aanholt en Marike Jongens. Bekkering: ,,Ja, dan weet je op zondag ineens wat je het komende jaar gaat doen.”

Door Lisette van der Geest



Annemiek Bekkering maakte de afgelopen weken allerhande afspraken voor de komende maand. Met vriendinnen, met familieleden. ,,Ja, hoor”, zei ze dan. ,,Ik kan wel.” Het haalde de druk er de afgelopen weken een beetje af, maar bovenal dacht ze: ik maak ze maar, dan zie ik na het laatste selectiemoment wel weer hoe het loopt. ,,Nu moet ik dus wat afspraken afzeggen.”

Volledig scherm Annemiek Bekkering en Annete Duetzna hun winst bij de Princesa Sofia Cup. © EPA Zo werkt dat voor de zeilers die verwikkeld zijn in een nationaal kwalificatietraject: één volle wedstrijdweek bepaalt de agenda voor het daaropvolgende anderhalve jaar. ,,Maar”, zegt Bekkering telefonisch tijdens haar terugreis van EK-locatie Weymouth naar Nederland. ,,Annette en ik waren ook wel zo realistisch dat we dachten: of we het halen, wat we supergraag willen, of niet: het is niet levensbepalend. Het zeilen van de Olympische Spelen maakt je niet per se gelukkiger. Door dat te bedenken stonden we er wat relaxter in.”

Afhankelijk

Voor het tweede en laatste selectiemoment van afgelopen week bij het EK in Weymouth wisten Bekkering en Duetz dat ze voor kwalificatie voor Tokio niet alleen afhankelijk waren van hun eigen prestaties, maar ook van die van Van Aanholt en Jongens, het duo dat eerder dit jaar verraste met de winst bij het eerste selectiemoment in Genua en veel meer punten had. Terwijl juist Bekkering en Duetz als regerend wereldkampioenen en als meest ervaren team op voorhand golden als de grote favorieten voor de interne selectie van het Watersportverbond.

,,We wisten dat we niet moesten opgeven. Het mooie aan sport, en dat geldt al helemaal in het zeilen, is dat je tot het laatste moment moet vechten voor een wedstrijd beslist is. We hadden tegen elkaar gezegd: kijk maar naar de Champions Leaguefinale, Liverpool tegen Tottenham. Het kan soms ineens anders ervoor staan - ja, we dachten hierbij ook: we vergelijken onszelf maar niet met Ajax.”

Spannende week

Winst was in Weymouth noodzakelijk, mits het andere team niet te dichtbij zou eindigen. Bekkering: ,,Dat maakte deze week nogal spannend. Met zondag als hoogtepunt. Het is best lastig om zoveel dagen scherp te blijven. Er stond zo ontzettend veel druk op. Daarom is het extra tof dat we zo goed konden varen.”

Bekkering en Duetz wonnen het EK, Van Aanholt en Jongens keken vanaf de kant toe, zij hadden zich niet weten te plaatsen voor de afsluitende medalrace. Bekkering: ,,Voor die twee is het natuurlijk hartstikke verdrietig en hard dat het niet lukt. Wij waren heel blij, al was het ook wat onwerkelijk omdat het tijdens de race nog ontzettend spannend was. Ze kwamen ook langs op de kant om ons te feliciteren. Lief en knap dat ze dat deden.”

Voor Bekkering en Duetz betekent dit dat ze een duidelijke jaarplanning kunnen maken, met onder meer trainingsblokken in Japan op de olympische locatie. ,,De afgelopen periode hadden we in grote lijnen wel een idee van wat we zouden doen als we ons zouden kwalificeren, maar er waren geen vliegtickets geboekt en geen specifieke plannen gemaakt. Dat gaat nu wel gebeuren. Ineens weet je wat je het komende jaar gaat doen.”