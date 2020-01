Waterpolosters vinden zelfvertrouwen terug op EK

De Nederlandse waterpolosters krijgen op het EK in Boedapest de bevestiging dat ze nog altijd tot de wereldtop behoren. De ploeg van bondscoach Arno Havenga bleef ongeslagen in de groepsfase, met als hoogtepunt de overtuigende zege op Spanje (10-6). In de jacht op titelprolongatie én een ticket naar de Olympische Spelen is Slowakije morgen de tegenstander in de kwartfinales.

,,In het proces richting Tokio laten we hier weer zien wie we zijn”, zegt Maud Megens, die in de Hongaarse hoofdstad ‘ouderwets’ op dreef is. “Het zelfvertrouwen is terug. Na het WK van vorig jaar dachten we even: zijn we het nu kwijt? Maar we krijgen hier de bevestiging dat dat zeker niet zo is.”

De 23-jarige Rotterdamse maakte al zeventien doelpunten op het EK. Ze oogt scherper en fitter dan op het WK, waar heel de ploeg een vermoeide indruk maakte. Oranje stond toen in de kwartfinales tegen Spanje na iets meer dan 6 minuten al met 6-0 achter en kwam die klap niet meer te boven. Uit een kritische analyse van het toernooi kwam naar voren dat de speelsters vermoeid waren en dat de voorbereiding te wensen overliet.

Nu de waterpolosters in het olympische jaar vrijwel dagelijks samen trainen in Zeist, voelt Megens het niveau weer stijgen. ,,Als je zo lang en vaak samen traint, haal je het beste bij elkaar naar boven. Niet alleen op tactisch gebied, maar ook fysiek en mentaal hebben we al veel stappen kunnen zetten. We zijn beter op elkaar ingespeeld, we weten precies elkaars kracht en voorkeuren in het water. We zijn ook fitter dan op het WK.”

Megens heeft af en toe het gevoel dat ze vleugels heeft in het water. ,,Verdedigend staat het zo goed, dat ik als aanvalster vrijuit kan spelen.” De klinkende zege op Spanje, als verliezend finalist van het WK al geplaatst voor de Spelen, voelde als een revanche. In de kwartfinales wacht nu het jonge Slowakije, de nummer 4 uit de andere poule. Op papier een eenvoudig klusje. “Maar als we te makkelijk aan deze wedstrijd beginnen, wordt het niks en houden we er ook geen goed gevoel aan over.”