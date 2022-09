Waterpolosters verpletteren ook Frankrijk en bereiken halve finales EK in Split

Podcast De Pacer | Procesdoe­len, intrinsie­ke motivatie en andere ‘vieze termen’

Het einddoel: een mooi resultaat en persoonlijk record op de uitgekozen wedstrijd ligt vaak al maanden vast. Maar welke tussendoelen kunnen worden gesteld? Wat is er nodig om te verbeteren als loper? Denk aan het verhogen van de weekomvang, een verandering in levensstijl. Hoe bepaal je die procesdoelen? Hoe maak je ze concreet, waar leg je de lat, waar liggen de gevaren? Daar hebben we het vandaag over met de mannen van TwoZeroNine: Michel Butter en Guido Hartensveld. Kortom: een zeer volwassen podcast met een zeer volwassen presentator.

24 augustus