Waterpolosters te sterk voor Rusland en stapje dichter bij Spelen

De Nederlandse waterpolosters hebben de eindzege gepakt in de Europese finale van de World League. De Europees kampioen versloeg Rusland in de eindstrijd van het toernooi in Turijn met 11-9 (2-1 4-2 3-2 2-4).

Maud Megens maakte vier doelpunten, Iris Wolves drie, Nomi Stomphorst en Simone van de Kraats waren beiden twee keer trefzeker. Oranje gaat zich nu opmaken voor de mondiale superfinale, van 4 tot en met 7 juni in Boedapest.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga verzekerde zich met winst op Spanje in de kwartfinale (9-6) al van een ticket naar de Hongaarse hoofdstad. In Boedapest is één ticket voor de Olympische Spelen te verdienen. De winnaar van de superfinale van de World League kwalificeert zich voor Tokio 2020. Vorig jaar bereikte Oranje de eindstrijd van het mondiale toernooi, waarin het verloor van de Verenigde Staten (6-8).

In de groepsfase van de World League presteerde de ploeg van Havenga nog vrij grillig. De waterpolosters eindigden als derde achter Italië en Hongarije. Bij de Europese finale in Turijn, met onder anderen de in de Verenigde Staten spelende Maud Megens en Bente Rogge weer in de selectie, was Oranje echter oppermachtig. Na de zege op Spanje boekte Nederland in de halve finale een eclatante zege op gastland Italië: 17-11.

,,We hebben in een jaar tijd alle Europese landen verslagen, we mogen dus met recht zeggen dat we de beste van Europa zijn’', aldus Havenga. ,,We willen nu ook landen van andere continenten verslaan. Het zou gek zijn als we niet zeggen dat we in Boedapest voor een olympisch ticket gaan.’' Havenga heeft vanaf mei al zijn internationals permanent tot zijn beschikking. ,,Hopelijk gaat dat tot augustus volgend jaar duren.’'