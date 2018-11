Waterpolosters laten zege uit handen glippen

De Nederlandse waterpolosters hebben hun eerste wedstrijd in de World League verloren. De ploeg van bondscoach Arno Havenga ging voor eigen publiek in het Pieter van den Hoogenbandstadion met 7-9 (3-4 3-0 0-3 1-2) onderuit tegen Italië.

Oranje kwam al snel op voorsprong door een treffer van Vivian Sevenich, maar ondanks nog twee doelpunten van Marloes Nijhuis won Italië de eerste periode met 4-3. In de tweede periode boog Nederland deze achterstand knap om naar een 6-4 voorsprong. Sabrina van der Sloot schoot twee keer raak en ook Iris Wolves scoorde. Maar de vrouwen van Havenga slaagden er niet in de marge vast te houden. Italië kwam op gelijke hoogte en liep daarna uit naar 6-9. Van der Sloot maakte er in de slotfase nog wel 7-9 van.

De ontmoeting in Eindhoven was voor Oranje de eerste officiële wedstrijd sinds het winnen van de Europese titel. Nederland miste in het duel de geblesseerde aanvoerster Dagmar Genee. Havenga deed ook geen beroep op waterpolosters die uitkomen voor een clubteam uit de Verenigde Staten.

De vrouwen spelen in de Europese voorronde verder tegen Frankrijk en Hongarije. De top drie van de poule plaatst zich voor de Europese finale in maart. De drie beste landen kwalificeren zich bij dit toernooi voor de Super Final. Voor de winnaar van de finaleronde in 2019 ligt er een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio klaar.