Waterpolosters grijpen eerste EK-titel sinds 1993

Zoals Oranje de afgelopen twee weken groeide in het toernooi, zo groeide ook het zelfvertrouwen van de individuele speelsters. In de aanloop naar de finale was de overtuiging van de waterpolosters ongekend groot om deze kans op EK-goud te verzilveren.



De ploeg van bondscoach Havenga moest het voor oranjegekleurde tribunes in Barcelona wel waarmaken. In het broeierige stadion Bernat Picornell incasseerde Nederland al in het eerste kwart een fikse tegenvaller. Topkeepster Laura Aarts raakte op het oog flink geblesseerd aan een vinger, maar ze kon toch doorspelen. Even later volgde een nieuwe domper toen een glaszuivere goal van Oranje niet geteld werd. In plaats van 3-1 werd het kort hierop 2-2. Nederland liet zich hierdoor niet uit het veld slaan. Halverwege leidde Oranje met 4-3. Na de korte pauze bracht Maud Megens de marge op twee; 5-3. In het vierde en laatste kwart bleef het ongekend spannend. Een fraai boogballetje van Sabrina van der Sloot (6-4) zorgde voor wat lucht waarna Nederland de wedstrijd gedisciplineerd kon uitspelen.



Oranje vierde de titel uitgelaten. De speelsters waren zo aan het springen tijdens de huldiging dat het ereschavot het begaf. Bondscoach Havenga sprong na het laatste fluitsignaal het water in. ,,We hebben het hele toernooi gedomineerd", jubelde hij even later voor de camera van de NOS. ,,Dan is het mooi dat je dat ook in de finale kan doen. Sabrina en Laura zijn niet voor niets gekozen als beste speelster en doelvrouw van het toernooi. Maar dit is toch echt het succes van het team. En het succes van de laatste jaren. Nu hebben we goud, maar het was geloof ik ook de zesde medaille in vier jaar. We zijn goed bezig."



Zo is de Europese titel na 25 jaar weer terug in Nederland en werd het daadwerkelijk een fantastische avond voor Havenga en zijn meiden.