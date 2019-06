Waterpolosters buigen in halve finale World League voor Amerika

Nederlandse waterpolosters hebben het in de halve finales van de World League niet gered. Oranje bleek in Boedapest niet opgewassen tegen de Amerikaanse ploeg, de regerend olympisch en wereldkampioen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor met 8-6 van de grote favoriet. De periodestanden waren: 1-3 2-3 2-1 1-1.

Voor Oranje kwamen Maud Megens (twee), Dagmar Genee, Simone van de Kraats, Sabrina van der Sloot en Maartje Keuning tot scoren.

,,Uiteraard zijn we teleurgesteld”, liet Havenga weten. ,,We waren dichtbij een beter resultaat. Hoewel we er niks voor kopen, ben ik wel trots op de manier waarop de meiden het gedaan hebben. We zullen moeten kijken hoe we in het vervolg de afspraken nog beter kunnen nakomen. Een aantal individuele fouten heeft ons een paar onnodige doelpunten opgeleverd. Dat moet beter.’'

De Amerikaanse ploeg speelt zondag in de finale tegen Italië, dat Rusland met 13-12 versloeg. Nederland komt in de strijd om het brons uit tegen de Russen. Voor de winnaar van de World League ligt een olympisch ticket voor Tokio 2020 klaar. De titel levert tevens een winstpremie op van circa 44.000 euro.

,,We balen ervan dat we nu op dit toernooi geen kans meer maken op een ticket voor de Olympische Spelen, maar we gaan ons wel goed voorbereiden op de laatste wedstrijd. We willen deze zware week graag met brons afsluiten”, gaf Havenga te kennen.