Waterpolosters blijven met lege handen op EK

Het EK eindige zodoende in diepe mineur voor Oranje, dat donderdag in de halve finales onderuit ging tegen Rusland en daardoor niet alleen de kans op titelprolongatie misliep, maar ook naast een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio greep.



De ploeg van bondscoach Arno Havenga had zich ondanks de deceptie tegen Rusland opgepept voor de troostfinale en begon goed. Hoewel Hongarije 3-1 voorkwam, nam Nederland nog in de eerste periode het initiatief over en maakte er in no time 5-3 van. In het tweede kwart hielden de ploegen elkaar in evenwicht, maar in de derde periode liep Oranje uit naar 8-5. Vanaf dat moment stokte de productie en keerde Hongarije de wedstrijd helemaal om.