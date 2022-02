Waterpoloërs verdienen ticket voor EK met ruime zege op Turkije

Joost Luiten mag hopen op topklasse­ring door ijzerster­ke start in Verenigde Arabische Emiraten

Golfer Joost Luiten is sterk van start gegaan in de Ras Al Khaimah Classic in de Verenigde Arabische Emiraten. De 36-jarige Nederlander ging rond in 66 slagen. Daarmee bleef hij 6 slagen onder het baangemiddelde.

10 februari