Waterpoloërs op kwalificatietoernooi kansloos tegen Kroatië

De Nederlandse waterpoloërs zijn in hun tweede wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi aan de kant gezet door Kroatië. De favoriet won in het lege Zwemcentrum Rotterdam met 25-8.

Oranje was een dag eerder mooi begonnen met een overwinning op Duitsland. De formatie van coach Harry van der Meer is daardoor ook zeker nog niet uitgeschakeld.

Aanvankelijk leek Nederland nog enigszins in de buurt van de oppermachtige opponent te blijven. Bij een achterstand van 2-0 verkleinde Thomas Lucas de marge. Er kwamen zelfs nog enkele mogelijkheden voor het thuisspelende land, maar meerdere overtalsituaties werden niet benut. Aan de andere kant kregen de Kroaten echter veel te veel ruimte om aan te leggen. Dat deden ze naar hartenlust.

Pas bij 9-1 in het tweede kwart was er opnieuw een treffer voor TeamNL, wederom was Lucas de schutter. Ook Bilal Gbadamassi, Jesse Koopman en Guus van IJperen kwamen in die fase nog tot scoren. Dat leidde tot een iets draaglijker score in het tweede kwart, 7-4 tegen 7-1. De wedstrijd was echter gespeeld en de Kroaten konden in het vervolg moeiteloos verder uitlopen. Van IJperen, Pascal Janssen en Robin Lindhout scoorden nog.

Volledig scherm Bilal Gbadamassi in actie tegen Kroatië. © ANP

Moeilijk

Van der Meer wist dat het moeilijk zou worden. ,,Maar hier hoop je niet op”, sprak de bondscoach. ,,Aanvallend hebben we wel goede dingen laten zien. Alleen hebben we onvoldoende geprofiteerd van de overtalsituaties. Daar had meer ingezeten. Verdedigend echter waren we veel te passief. Met zo’n houding tegen een tegenstander van dit formaat kun je dan dit soort uitslagen verwachten. We hadden veel attenter moeten zijn.”

Doelman Eelco Wagenaar sloot zich daarbij aan. ,,Tegen één van de beste ploegen van de wereld hebben we niet laten zien wat we kunnen. Het was bepaald niet onze beste wedstrijd. Op een gegeven moment sloeg de twijfel er in bij ons, dat zag je terug in de verdediging. De volgende wedstrijd moet beter. Dat kan, want we kunnen veel beter. Dat gaan we laten zien.”

In de groepsfase neemt Nederland het de komende dagen nog op tegen Roemenië, Frankrijk en Rusland. De beste vier uit de poule gaan door naar de kwartfinales. Er zijn in Rotterdam drie tickets te verdelen voor de Olympische Spelen van Tokio. De Nederlandse mannen deden in 2000 voor het laatst aan de Spelen mee.

De vrouwen plaatsten zich eerder op het OKT van Triëst al voor Tokio.

Volledig scherm © ANP