Wat ging er mis voor de wereldkampioen op het EK? ‘Als cruciale bouwstenen wegvallen, valt de muur om’

Door Lisette van der Geest



,,Dit is een goede wake-upcall voor iedereen om te zien dat het niet makkelijk is wereldkampioen te worden”, zegt Bert Bouwer, de voormalig bondscoach die ooit het olympische project ‘Meiden met een Missie’ begon. In het Deense Kolding won Nederland gisteravond in de hoofdronde van het EK van Duitsland. Maar tegelijkertijd verloor het team, dat een jaar geleden nog geschiedenis schreef met de wereldtitel. Het verschil met de oosterburen was slechts één punt, op voorhand te weinig om nog een kans te maken op een plaats bij de laatste vier.



Stranden voor de strijd om het podium is wereldkampioen onwaardig, gekeken naar de cijfers. Ja, het niveau in Europa is hoog. Handbalgrootmachten als Frankrijk en Noorwegen struikelden in het verleden ook voor het finaleweekend. Maar wijzen naar anderen is geen argument voor eigen presteren. Er waren onnodige verliespartijen in de poulefase, Nederland haalde niet het niveau van een jaar geleden tegen grootmachten Noorwegen en Rusland. ,,En als je onze wedstrijden vergelijkt met die van Frankrijk, Rusland en Noorwegen, horen wij op dit moment ook echt niet in de halve finale thuis.”