Wat een score! Memphis Grizzlies boekt grootste zege ooit in NBA

,,Dit is niet hoe we zijn”, zei coach Mark Daigneault van de ploeg uit Oklahoma City over de recordnederlaag in Memphis. ,,We hebben eerder laten zien dat we beter kunnen.” Bij de Grizzlies eindigden maar liefst negen spelers in de dubbele punten. Jaren Jackson jr. was met 27 punten de topscorer.



De ploeg uit Memphis staat met twaalf overwinningen tegenover tien nederlagen op de vijfde plaats in het westen. Oklahoma City Thunder (6-16) neemt na de achtste nederlaag op rij de dertiende plaats in.