Warriors slaan na rust toe tegen Spurs

Bondscoach Thomsen werkt met grote selectie richting WK handbal

2 november Bondscoach Helle Thomsen heeft een lijst van 28 namen ingediend, waaruit ze later zestien speelsters zal selecteren voor het WK handbal, dat in de eerste helft van december in Duitsland plaatsvindt. Onder de geselecteerden bevinden zich de nu nog geblesseerde Nycke Groot en de in juni van een dochter bevallen Estavana Polman.