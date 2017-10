Warriors en Cavaliers weer onderuit in NBA

Kampioen Golden State Warriors moest voor eigen publiek tegen Detroit Pistons, ondanks een sterk optreden van het supertrio Stephen Curry (27 punten), Kevin Durant (28) en Klay Thompson (29), al de derde nederlaag van het seizoen incasseren: 107-115. Cleveland Cavaliers ging voor de derde keer op rij en voor de vierde keer dit seizoen onderuit, thuis tegen New York Knicks (95-114).



De Warriors en de Cavaliers streden de afgelopen drie jaar in de NBA-finale tegen elkaar om de titel. Beide clubs komen dit seizoen echter moeizaam op gang. Detroit Pistons staat na de knappe zege in Oakland aan kop in het oosten met vijf overwinningen tegenover twee nederlagen. In het westen leidt Memphis Grizzlies (5-1).



San Antonio Spurs moest tegen Indiana Pacers de tweede nederlaag op rij incasseren (97-94), nadat het de eerste vier duels had gewonnen.