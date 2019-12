Waarom kickboksen meer is dan ordinair knokken

Zaterdag is het zo ver. In een nagenoeg uitverkochte Gelredome gaan Verhoeven en Hari op voor Collision 2, beter bekend als dé rematch na het wat teleurstellende prestigegevecht uit 2016. Ditmaal staat de wereldtitel in het zwaargewicht (minimaal 95 kilo) op het spel, die al jaren in bezit van ‘King of Kickboxing’ Verhoeven is.



In principe vechten Verhoeven en Hari vijf rondes van elk drie minuten, zoals bij elke grote partij van de commerciële organisator Glory die de regels van dit gevecht bepaalt. Al kan een gevecht altijd eerder voorbij zijn door herhaaldelijke knock-downs, een technische knock-out of een knock-out. Of een blessure, zoals de gebroken arm van Hari in de tweede ronde in Oberhausen (2016).