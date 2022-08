Waarom Femke Bol relaxed over de atletiekbaan snelt en andere sporters juist onder de stress bezwijken

Haar favoriete onderdeel moet nog komen, maar op 400 meter 'vlak' is het goud alvast binnen voor Femke Bol

Het is niet haar favoriete onderdeel, Femke Bol houdt van de hordes, maar op de 400 meter ‘vlak’ werd ze gisteren wel overtuigend Europees kampioen. In een indrukwekkend nationaal record bovendien: 49,44. ,,Ik ga voor de dubbel, met ook nog de 400 meter horden, maar dit is al iets om blij mee te zijn.”

18 augustus