Vrouwen dubbelvier naar finale EK roeien

De regerend wereldkampioenen in deze boot wisten zich niet rechtstreeks te plaatsen voor de eindstrijd, maar Sophie Souwer, Nicole Beukers, Olivia van Rooijen en Karolien Florijn herstelden dat vrijdag met een overtuigende zege in de herkansing in een tijd van in 6.26,22. De finale is zaterdag.



Ook de Nederlandse vrouwen vier-zonder mag zaterdag de finale roeien. Hermijntje Drenth, Willeke Vossen, Marleen Verburgh en Kirsten Wielaard eindigden in hun herkansing als tweede in 6.47,68, achter Rusland (6.46,43). Die klassering was ook goed voor een optreden in de strijd om de medailles.