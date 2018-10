Vrouwelijke raceklasse in voorprogramma DTM in Assen

Miraculeu­ze ho­le-in-o­ne van Pepperell

11 oktober Je hebt hole-in-ones en heel speciale hole-in-ones... Eddie Pepperell maakte vandaag een heel spectaculaire. Zijn klap bij de British Masters op de baan van Walton Heath belandde na een flinke klap tegen het vlaggetje, waarna de bal via een miraculeuze carambole alsnog via het putje in ging.