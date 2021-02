Vriendinnen op weg naar de top

Bij wedstrijden in het buitenland drinken ze 's avonds nog even een theetje om de dag te bespreken. Femke Bol loopt vaak met een door Lieke Klaver verzorgde vlecht in het haar. Op bijzondere momenten, goed én slecht, hebben ze de traditie om samen een KinderBueno te eten. Soms vertellen ze elkaar welke internationale topper hen op Instagram is gaan volgen. Om daarna samen te giechelen, omdat ze weer aan het 'fangirlen' zijn.

Ja, hun rijzende status is nog wennen voor de twee trainingspartners en hechte vriendinnen. Door hun nationale records van zaterdag staan ze weer iets meer in de schijnwerpers. Bol, pas 20 jaar, vangt de meeste aandacht. Zij brak in het door het coronavirus geteisterde 2020 internationaal door met de snelste jaartijd én winst in alle zes de 400 meter-hordenraces waaraan ze meedeed. Het leverde haar een nominatie op voor de titel 'Wereldatlete van het Jaar'. Niets lijkt een grote toekomst in haar sport in de weg te staan.

Klaver wordt niet in één adem met Bol genoemd, maar ook zij maakt een indrukwekkende ontwikkeling door, won de Diamond League-race in Rome en sloot het voorbije jaar af als snelste Europese dame op de 200 én 400 meter.

Zaterdag in Wenen onderstreepten de twee dat ze de top aan het bestormen zijn. Bol en Klaver waren nog lang niet geboren toen Els Vader 33 jaar geleden het nationale indoorrecord op de 200 meter verbeterde, en ook nog niet toen Esther Goossens 23 jaar geleden naar de nationale toptijd op de 400 meter snelde. Klaver liep zaterdag als eerste Goossens uit de boeken, maar kon daar slechts drie minuutjes van genieten omdat maatje Bol met 50,96 nóg sneller was. Toch was ook Klaver opgewekt nadat ze later op de dag naar 23,17 seconden was gesneld op de 200 meter, 0,17 rapper dan Vader drie decennia eerder.

,,Fantastisch wat die meiden doen", zegt een enthousiaste Ellen van Langen, de olympisch kampioene op de 800 meter in 1992 en nu nog altijd werkzaam in de atletiek. ,,Jammer dat ze doorbreken in coronatijd en dus in lege stadions. Maar dat doet niets af aan hun prestaties. De toekomst ziet er écht heel goed uit. Ja, voor alle komende EK's, WK's en de Olympische Spelen. Zelfs later dit jaar op de Spelen in Tokio zie ik al kansen. Ze zijn nog zo jong en je kunt ze niet nu al even medailles toedichten, maar finaleplaatsen wél. En als ze in de finale staan, kan alles gebeuren."

Beiden zijn veelzijdig en blinken uit op meerdere disciplines. Bol op de 400 meter en de 400 meter horden, Klaver op de 200 en 400 meter. Ze maken ook onderdeel uit van het 4x400 meter estafetteteam. Van Langen: ,,En als ik eerlijk ben, denk ik dat Bol ook een heel goede 800 meter-loopster zou kunnen zijn. Zij is écht zo goed."

Zelfverzekerdheid

In 2019 kreeg Van Langen voor het eerst door dat Bol echt een speciaal talent was, zoals ze dat eerder ook voelde bij de opkomst van Dafne Schippers, nog voor haar wereldtitels op de 200 meter. Wat haar opvalt? ,,Haar zelfverzekerdheid. Het gemak waarmee ze loopt. Ze heeft een zeer goede techniek, maar kan ook heel goed kapot gaan. Ze is nu al een heel complete atlete. Haar tijden zijn nog indrukwekkender dan die van Klaver. Ook bij haar zie ik de groei en het vertrouwen snel toenemen."

Bol en Klaver trainen allebei op Papendal in de groep van de Zwitserse coach Laurent Meuwly. Ze zeggen te genieten van de trainingen waar ze met verzuring in de lange benen door moeten lopen. Na dit weekeinde hebben ze er ook weer volgers bij op Instagram. Bol heeft er ruim 15.000, de online zeer actieve Klaver is de grens van 100.000 al gepasseerd.

Volledig scherm Lieke Klaver (foto) en Femke Bol: vriendinnen die samen thee drinken, chocolade eten en vooral heel erg hard lopen. ,,Zelfs op de Spelen van Tokio zijn er al kansen.'' © EPA

