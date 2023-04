Vrienden en familie ‘kapot’ van dood motorcrosser Bram (48): ‘Triest dat zijn passie zijn leven kostte’

Het overlijden van motorrijder Bram van der Wouden (48), heeft er bij de werknemers van zijn bedrijf in Waddinxveen enorm ingehakt. ,,We zijn maar een klein bedrijf’’, zegt Joost van Velzen. ,,We zitten hier allemaal met wallen onder onze ogen.’’

Van der Wouden, woonachtig in Zevenhuizen, kwam op Koningsdag om het leven in de woestijn van Marokko waar hij deelnam aan Morocco Desert Challenge (MDC). Volgens de organisatie is Van der Wouden bezweken onder de hitte en was hij uitgeput. Andere deelnemers vonden hem liggend naast zijn motor.

De hitte had de motorrijder op Koningsdag zelf ook al op zijn Facebook genoemd voor hij aan de nieuwe etappe begon. ,,Ondanks de warmte, temperaturen tussen de 55 en 60 graden in de zon, is het afzien maar het is ook weer heel mooi’’, schreef hij toen.

Passie

Het rallyrijden was de passie van Van der Wouden, zegt Van Velzen die een kleine vier jaar bij Van der Wouden Techniek werkt. Het bedrijf is gespecialiseerd in reparatie en richten van motoren en auto's. Ze kennen elkaar al jaren. ,,Hij was altijd met zijn motor bezig. Dan zat hij er weer aan te sleutelen en daarna kregen we allemaal tot in detail te horen wat hij had aangepast.’’

De race in Marokko ging niet zozeer om die wedstrijd zelf, zegt Van Velzen. ,,Zijn doel was eigenlijk om mee te doen aan Dakar. Daar is hij vorig jaar voor uitgeloot. Dat was een grote teleurstelling voor hem. Hij deed daarna zijn best om zoveel mogelijk rally’s te rijden, om zo kans te hebben de volgende keer wel ingeloot te worden.’’

Ongelooflijk triest

MotorCrossClub Holland in Gouda is ‘totaal verslagen’ door het nieuws over het noodlottig ongeluk. Van der Wouden en zijn dochter Sofie trainden wekelijks bij de club aan de Stoofkade. ,,Bram werd zeer gewaardeerd. Hij hielp altijd graag waar mogelijk. Hij laat veel vrienden achter.’’

,,Bram was zeer gezien bij ons allen en had een grote technische kennis die hij graag deelde met ieder die daar om vroeg’’, zegt het bestuur in een reactie. ,,Zijn passie was het rallyrijden op zijn Sherco (een Frans merk van motorfietsen, red.) die hij zelf tot in detail geprepareerd had. Het is niet te bevatten en totaal onwezenlijk dat Bram er nu niet meer is.’’

Burgemeester Han Weber van Zuidplas, waar Zevenhuizen toebehoort, noemt het ongelooflijk triest dat zijn passie motorcrosser Van der Wouden het leven heeft gekost. ,,Ik wens zijn nabestaanden heel veel sterkte toe’’, laat hij in een korte reactie weten.



