Vrieling pakt zege bij wereldbeker springen

Drie andere combinaties waren ook foutloos in de barrage, maar beduidend minder snel dan Vrieling, die met zijn zege 20 punten verdiende voor de wereldbeker en in tussenstand naar de tweede plaats klom.



Leopold van Asten (Miss Untouchable) en Maikel van der Vleuten (Utopia) maakten bij het Finse springconcours twee springfouten in de eerste manche en bleven daardoor ver verwijderd van de prijzen.



,,De eerste manche was het allemaal nog wat hectisch. De piste was niet groot en dan komt alles heel snel. In de barrage ben ik er vol voor gegaan en Glasgow deed echt super mee. De hengst heeft zo veel vermogen en wil echt geen fouten maken'', aldus Vrieling.