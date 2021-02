‘Voorzitter Spelen Tokio stapt toch op na seksistische uitspraken’

Topbasket­bal­lers uit NBA hebben geen zin in All Star-wedstrijd: ‘Het gaat puur om geld’

6 februari De grootste basketbalsterren uit de NBA hebben geen zin in de jaarlijkse All Star Game, die begin volgende maand in Atlanta op het programma staat. In navolging van LeBron James spraken ook Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard en James Harden zich uit tegen het organiseren van een ‘showwedstrijd’ tussen de beste spelers uit de oostelijke en westelijke divisie gedurende de coronacrisis.