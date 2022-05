Voormalig wereldkampioen Noël van ‘t End al na één partij klaar op EK judo

Handbal­sters winnen zonder Estavana Polman, Danick Snelder en Debbie Bont van Duitsland

De Nederlandse handbalsters hebben een oefeninterland tegen Duitsland in Almere met 24-18 gewonnen. Keepster Yara ten Holte maakte veel indruk. Ze kreeg in de eerste helft slechts vijf treffers tegen. Bo van Wetering was topscorer met zes doelpunten, Angela Malestein scoorde vijf keer.

