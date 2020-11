Voor 2021 beslissing over Russisch beroep in dopingzaak

Nakagami eerste Japanner in zestien jaar met polepositi­on MotoGP

24 oktober Takaaki Nakagami heeft zijn eerste poleposition in de MotoGP te pakken. De 28-jarige coureur van Honda reed in Spanje zijn snelste ronde in een minuut en 46,882 seconden en verzekerde zich daarmee van de beste startpositie voor de Grote Prijs van Teruel.