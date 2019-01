Vonn zegt afdaling Garmisch-Partenkirchen af

,,Ze heeft nog wat meer tijd nodig’', liet hoofdtrainer Paul Kristofic van de Amerikaanse ploeg weten. Het is nog niet bekend of Vonn zondag op de super-G wel weer van start gaat.

Vonn kwam vorig weekeinde in Cortina d’Ampezzo voor de eerste keer dit seizoen in het wereldbekercircuit in actie. Haar rentree verliep teleurstellend tijdens de Italiaanse driedaagse, vooral ook doordat ze vooraf bij de training opnieuw geblesseerd was geraakt. Ze twijfelde na haar mislukte optreden in Italië openlijk aan de voortzetting van haar loopbaan.