Volleybalsters zorgen voor een verrassing in Nations League

Nederland was het toernooi dinsdag begonnen met een 3-0-zege op België, gevolgd door een nipte 3-2-nederlaag tegen Duitsland. De Russinnen, zesde op de wereldranglijst, hadden twee overwinningen op zak. Selinger begon met spelverdeelster Britt Bongaerts, Anne Buijs, Indy Baijens, Nika Daalderop, Eline Timmerman, Elles Dambrink en libero Myrthe Schoot. In de eerste set kwam het gevaar met name van Dambrink, die 7 punten liet noteren. Uiteindelijk was Baijens met 16 punten de topscorer aan de kant van Oranje.

De volleybalsters spelen in vier weken tijd in totaal vijftien wedstrijden in de Italiaanse kustplaats, waar ze in een ‘bubbel’ zitten vanwege de coronamaatregelen. Vaste krachten als Laura Dijkema, Maret Grothues, Yvon Beliën en Nicole Koolhaas slaan de Nations League over en sluiten pas later aan bij Oranje.



Vrijdag zijn in Rimini de mannen aan de beurt. Oranje begint met een wedstrijd tegen Rusland. De vrouwen vervolgen hun toernooi op maandag als Thailand de volgende tegenstander is.