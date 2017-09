Volleybalsters zetten jacht op Europees goud voort

Halve finaleDe Nederlandse volleybalsters hebben in Bakoe de halve finale van het EK bereikt. Italië werd in sets meer dan overtuigend verslagen: 25-17, 25-20, 25-13.

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison begon ijzersterk aan de kwartfinale in de National Gymnastics Arena in Bakoe, waar alle wedstrijden op het EK vanaf nu worden afgewerkt. Via de goede service van Lonneke Sloetjes liep Oranje in de hoofdstad van Azerbeidzjan al snel uit naar een 7-2 voorsprong. Via de harde klappen van de 18-jarige Paola Egonu kwam Italië daarna weer terug tot 13-10, maar Nederland was in de eerste set duidelijk sterker: 25-17.

Ook in de tweede set begon Nederland uitstekend. De ploeg liep direct uit naar een voorsprong van 5-0 en 8-1. Italië kwam opnieuw sterk terug, maar ook de tweede set werd gewonnen: 25-20.

Ook de derde set werd door Oranje overtuigend gewonnen: 25-13. De van een blessure herstelde Robin de Kruijf speelde een uitstekende partij. Oranje toonde nauwelijks zwakke momenten en straalde uit dat er voor Italië niets te halen viel.

Halve finale

Nederland speelt zaterdag in de halve finale van het EK tegen Duitsland of gastland Azerbeidzjan. Zij staan morgen tegenover elkaar. Servië - Wit Rusland en Turkije - Rusland zijn de twee andere kwartfinales. De finale van het EK is zondagavond.

De volleybalsters werden twee jaar geleden onder bondscoach Giovanni Guidetti tweede op het EK in Nederland en België. In de finale in Ahoy was Rusland destijds in drie sets te sterk. Op de Olympische Spelen in Rio eindigde Nederland vorig jaar als vierde. In de halve finale werd met 3-1 verloren van China en in de strijd om het brons waren de Verenigde Staten met 3-1 te sterk.

EuroVolley on Twitter EuroVolleyW QT1: @Volleybaldames🇳🇱 arrived at the end of Set1 with 8 points on @Federvolley🇮🇹(25-17) Will Italy come back stronger in Set2?

Volleybaldames on Twitter 2e set met 25-20 gewonnen na punt van comeback kid @robino_ ! 2-0 voorsprong nu #LetsGoOrange #EuroVolleyW