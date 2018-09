Volleybalsters willen nu mondiaal scoren

Twintig jaar geleden eindigde het team van toenmalig bondscoach Pierre Mathieu als zevende. Ditmaal, met twee zilveren EK-plakken op zak, is een medaille op mondiaal niveau het heilige doel. ,,We moeten in staat zijn de final six te halen. Als je dan nog twee keer wint, speel je om de medailles'', keek bondscoach Jamie Morrison twee dagen voor afreizen op Papendal vooruit.

Oranje verloor zondag het laatste oefenduel in en tegen Italië. ,,We haalden niet het niveau dat we verwacht hadden'', oordeelde aanvoerster en routinier Maret Balkestein-Grothues. ,,Ik hoop dan maar dat dit de slechte generale was.''



Nederland treft in de groepsfase Japan, Argentinië, Duitsland, Mexico en Kameroen. Duitsland is op 29 september de eerste tegenstander in speelstad Yokohama. De duels om de medailles - brons dan wel goud - zijn op 20 oktober.