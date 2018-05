Volleybalsters tonen veerkracht en verslaan België

Nederland won in de nieuwe competitie vorige week al drie keer in Jekaterinenburg, van Argentinië (3-1), Thailand (3-0) en Rusland (3-0). In Toyota speelt de nummer vier van de laatste Olympische Spelen deze week verder nog tegen de Verenigde Staten en Japan.

De overwinning op België was voor een groot deel te danken aan Anne Buijs. De passer/loper redde Oranje op belangrijke momenten. Buijs deed niet vanaf het begin mee. Morrison koos tijdens de start van de tweede speelronde voor een ander basisteam dan vorige week in Rusland. Tegen België vormden Yvon Beliën, Celeste Plak, Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Slöetjes, Britt Bongaerts, Nicole Koolhaas en libero Myrthe Schoot het basisteam. Nadat de Nederlandse vrouwen de vierde set moeizaam naar zich toetrokken, was het verzet van België gebroken. Aan de hand van de serverende Balkestein-Grothues en Buijs aan het net, bouwde Oranje een ruime voorsprong op en werd het niet meer spannend.

De Nations League is de vervanger van de World Grand Prix, het prestigieuze toernooi dat de Nederlandse volleybalsters in 2007 op hun naam schreven. In totaal doen zestien landen mee, die vijf driedaagse toernooien spelen. Nederland komt twee keer in actie in eigen land, in Apeldoorn (29-31 mei) en in Rotterdam (5-7 juni). Eind juni is in het Chinese Nanjing de strijd om de medailles.