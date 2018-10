Volleybalsters schrijven geschiedenis met zege in thriller op VS

Final SixDe mooiste wedstrijden zijn de wedstrijden met voldoende spanning. Aan die emotie geen gebrek tijdens het WK, vandaag in de Japanse volleybalhal. Nederland won in een thriller met 3-2 van Amerika. Het team van bondscoach Jamie Morrison herpakte zich op overtuigende wijze na een wedstrijd die in eerste instantie na twee sets al gespeeld leek. Daarmee is Nederland verzekerd van een plaats bij de laatste vier. Een historische prestatie.

Door Lisette van der Geest



Het team dat goed speelt is te herkennen aan de volleybalsters in trainingsjack in de hoek langs de kant. In de eerste paar sets deden de Amerikaanse speelsters hun dansjes, in het laatste deel van de wedstrijd was het oranje-blauw dat de heupen en armen bewoog. ,,We moeten onze kop niet laten hangen als we even achterstaan”, zei Maret Balkestein-Grothues nog voor het toernooi, gevraagd naar de zwakke punten van Nederland. Maar tegen de VS bleek dat het voornemen van de aanvoerster van het nationaal team nog niet zo makkelijk was uit te voeren.

Lees ook PREMIUM Bondscoach Morrison: Zal pijn doen om Amerika te zien huilen Lees meer

Quote De VS verslaan hoort bij het harde werken. Jamie Morrison In de eerste set liep Nederland al vroeg in de wedstrijd uit tot een puntenverschil van 17-9, maar de VS kwam terug en kwam na een voetfout van Anne Buijs zelfs op voorsprong met 24-25. Na een thriller met vijf verspeelde setpoints voor Nederland ging de eerste set met 30-32 naar de VS.

Volledig scherm © FIVB Een deceptie die in de tweede set met flinke cijfers na echode. De Amerikaanse vrouwen namen daarin vanaf het begin de voorsprong, nooit gaven ze dat uit handen. Met 15-25 was de dominantie van het Amerikaanse team meer dan duidelijk.



Maar in de derde set herpakte Nederland zich met 25-22, het bracht het geloof en de overtuiging terug in het team. Ook de vierde set was vervolgens voor Nederland in 25-15. De laatste set nam Nederland vanaf het begin de leiding en won uiteindelijk met 15-9.

Voor niemand was de wedstrijd tussen de VS en Nederland op het WK volleybal zo beladen als voor Morrison. De bondscoach stond tegenover zijn thuisland, zijn oude leermeester Karch Kiraly en het team waar hij twee jaar geleden nog assistent-coach was en Nederland mee versloeg in de strijd om olympisch brons.

Volledig scherm © FIVB Morrison weet meer van het Amerikaanse team dan de meeste coaches. Maar als het aankomt op informatie delen is hij extreem voorzichtig. Vragen naar specifieke kennis over het team uit zijn geboorteland voor de wedstrijd leverde voor de wedstrijd een beslist antwoord op. ,,Nee. Dat hoort nu bij onze tactiek. Ik weet niet of iemand uit het Amerikaanse team Nederlands leest”, zei hij een dag geleden.



Tijdens de training van het Nederlands team in een zaal naast de wedstrijdhal zei hij ook: ,,Al is het tegelijkertijd een beetje gek, ik ben er wel klaar voor om Amerika uit het toernooi te slaan.”

Morrison vreest grote uitspraken niet – de Nederlandse volleybalsters kunnen wereldkampioen worden, denkt de bondscoach. Voor de VS verliep het WK al niet vlekkeloos. In de eerste en tweede ronde moest het team twee nederlagen incasseren tegen China en Italië. Daar kwam gisteren een tweede nederlaag tegen het eerstgenoemde land bij. En vandaag dus het verlies van Nederland.



De Nederlandse ploeg kende eerder al succes in Japan. Dit toernooi wisten ze al geschiedenis te schrijven door de Final Six te halen. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi twee jaar geleden in Tokio plaatste het team zich, nadat dit jarenlang niet lukte. De vrouwen hielden er zelfs een muziekbox aan over, een cadeau dat de bondscoach van destijds, Giovanni Guidetti had toegezegd. De box, standaard bediend en meegenomen door Lonneke Sloetjes, gaat nog steeds elk toernooi mee en werd ook vandaag weer ingeschakeld met een speciale wedstrijdplaylist.

Volledig scherm © FIVB

Wat Morrison betreft houdt het succes in Japan deze keer niet bij de Final Six. ,,We hebben kansen. De meiden hebben hard gewerkt, de staf heeft hard gewerkt, ik heb hard gewerkt om op dit punt te komen. De VS verslaan hoort bij het harde werken.”



Het maken van een zogenaamd ‘scoutingrapport’, een analyse van het concurrerende team, was voor Morrison nooit zo makkelijk als voor de confrontatie tegen de VS. ,,Ik weet waarom zij dingen doen. Ik weet de simpele dingen, wat een speler wel of niet kan, wat de zwakke plekken zijn, waar ze aan gewerkt hebben. Het zal bij mij van binnen ontzettend pijn doen om ze na de wedstrijd te zien huilen om hun verlies. Dan geef ik ze een knuffel en zeg ik: hé, sorry dat ik dit moest doen.” Zo geschiedde.