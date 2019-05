Volleybalsters rechten rug tegen Zuid-Korea na twee nederlagen

De volleybalsters gaven tegen Zuid-Korea in de eerste en tweede set een voorsprong weg. In de eerste set kwam Zuid-Korea terug tot 10-10 na een goede start van Nederland (6-2). In de tweede set trokken de tegenstandsters de stand gelijk tot 19-19 en namen zelfs een kleine voorsprong. Met vijf punten op rij pakte Oranje alsnog de set met 25-21. In de derde set ging het lang gelijk op, maar drukten de Nederlandse speelsters tegen het einde van de set het verschil uit in de score: 25-18.