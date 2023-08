Volleybalsters overtuigend naar halve finales EK met klinkende zege op Bulgarije

Estafette bij mannen mislukt al bij eerste wissel, Noah Lyles pakt opnieuw goud

De Nederlandse sprinters zijn bij de WK atletiek in Boedapest niet doorgedrongen tot de finale van de 4x100 meter estafette. Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Raphael Bouju haalden in hun serie niet eens de eindstreep. De wissel tussen eerste loper Ekpo en tweede man Burnet mislukte volledig. Burnet kreeg het stokje niet eens in handen.