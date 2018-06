Volleybalsters overleven vier matchpoints tegen Servië

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben in de Nations League een belangrijke stap gezet op weg naar het finaletoernooi. Na het onverwachte verlies van woensdag tegen Italië (3-2), verraste het team van bondscoach Jamie Morrison regerend Europees kampioen Servië. In het Topsportcentrum in Rotterdam trok Oranje, na vier wedstrijdpunten te hebben overleefd, met 3-2 aan het langste eind: (15-25 19-25 29-27 25-17 20-18). Nederland sloeg zelf toe op het zesde matchpoint.