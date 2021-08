Volleybalsters openen EK met overtuigende zege op Oekraïne

De Nederlandse volleybalsters zijn met een overtuigende zege begonnen aan het EK. Het verjongde Oranje versloeg Oekraïne in Roemenië met 3-0. De setstanden in Cluj-Napoca waren 25-17 25-12 25-22.

De ploeg van bondscoach Avital Selinger toonde vooral in aanvallend opzicht kracht en kwaliteit. In de derde set zakte de concentratie bij Nederland iets weg, maar in de eindfase sloeg Oranje alsnog doeltreffend toe. Nika Daalderop (14 punten), Eline Timmerman (12) en Juliët Lohuis (11 punten) waren goed op dreef.

Aanvoerster Anne Buijs hield een goed gevoel over aan de openingswedstrijd. ,,We hebben een fijn potje gespeeld en zijn lekker in het ritme van het toernooi gekomen. Het was ook prettig dat we wat wissels konden inzetten. Over het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld.”

Buijs gaf nog wel toe dat de derde set van Nederland iets minder was. ,,Toen speelde Oekraïne ook wat meer alles-of-niets, met meer servicedruk en meer druk in de aanval. Maar we zijn goed ons eigen spel blijven spelen. Alleen de passing en het blokkeren kunnen nog wel wat beter, maar verder ben ik erg tevreden over deze wedstrijd.”

Nederland speelt vrijdag tegen Finland, dat in de eerste wedstrijd met 3-2 verloor van Zweden. Daarna volgen de groepsduels met Roemenië (zondag), Turkije (dinsdag) en Zweden (woensdag). De eerste vier teams van de poule plaatsen zich voor de achtste finales.

Servië is titelverdediger. Nederland behaalde in 2015 en 2017 zilver op het Europees kampioenschap. Het EK vindt tot en met 4 september plaats in vier landen, Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië.