Volleybalsters ontsnappen tegen sterk Servië na zinderend duel

Morrison startte met passer/loper Anne Buijs en libero Kirsten Knip. Dat tweetal verving in het basisteam Celesta Plak en Myrthe Schoot. Nederland had geen antwoord op het spel van Servië, waar diagonaalspeelster Tijana Boskovic uitblonk. In oktober, toen Servië en Nederland in Bakoe tegenover elkaar stonden in de EK-finale, had Boskovic met 29 punten ook al een hoofdrol.

Zware bevalling

,,Dit was een zware bevalling. We zijn erin blijven geloven en hebben gespeeld met ons hart. De ontlading is groot'', zei Plak direct na de wedstrijd tegen Ziggo Sport. Middenspeelster Yvon Beliën was trots op de veerkracht die Oranje in Rotterdam toonde. ,,Het liep de eerste sets niet. We kwamen er niet echt door. Toen dachten we: nu is het klaar. Eindelijk hebben we Servië een keer te pakken.''