Volleybalsters oefenen nog twee keer tegen Japan

Vorige week verloor de ploeg van bondscoach Jamie Morrison in de Nations League in Hongkong nog met 3-0 van Japan. Oranje was toen echter niet op volle sterkte.



Morrison is blij met het tweeluik tegen Japan. ,,Die twee wedstrijden zijn om meerdere redenen belangrijk voor ons. Het is onze laatste kans om zaken voor het OKT goed af te stemmen. Maar, minstens zo belangrijk, wij hebben de beste fans ter wereld. Mijn team en ik wilden daarom nog één keer voor hen spelen dit jaar.’’



Nederland, dat deze week voor de Nations League in Stuttgart in actie komt, speelt tijdens het OKT in Catania tegen België, Kenia en het gastland. De winnaar van dit toernooi verdient een olympisch ticket voor Tokio 2020. Bij Rio 2016 eindigde Oranje op de historische vierde plaats.