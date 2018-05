Volleybalsters maken indruk tegen gastland Rusland

Oranje maakte in Jekaterinenburg tegen gastland Rusland, dat eveneens de eerste twee duels had gewonnen, de nodige indruk. Met bij vlagen wervelend spel zegevierde de ploeg van bondscoach Jamie Morrison met 3-0: 25-22 25-20 27-25. Eerder was Nederland te sterk voor Thailand (3-0) en Argentinië (3-1).

De Nations League vervangt de World Grand Prix, het prestigieuze toernooi dat de Nederlandse volleybalsters in 2007 op hun naam schreven. In totaal doen er zestien landen mee, die vijf driedaagse toernooien spelen. Nederland komt twee keer in actie in eigen land, in Apeldoorn (29-31 mei) en in Rotterdam (5-7 juni). Eind juni is in het Chinese Nanjing de strijd om de medailles.