Volleybalsters lopen EK-finale mis: stunt tegen wereldkampioen Servië net iets te veel gevraagd

Met videoDe Nederlandse volleybalvrouwen zijn er in Brussel niet in geslaagd de finale van het EK te bereiken. Wereldkampioen Servië bleek ondanks een geweldig optreden uiteindelijk met 3-1 te sterk. Zondag wacht Italië in de strijd om het brons.

Hoeveel indruk Nederland bij vlagen maakte, was het best af te lezen aan de gezichten van de sterspeler en coach van Servië. Bij Tijana Boskovic droop de moedeloosheid ervan af na het zoveelste blok van oranje. Bij de onrustige Giovanni Guidetti ging het langs de zijlijn ondertussen van kwaad tot erger.



In Paleis 12, een sporthal in Brussel met plaats voor 15.000 man bleek Guidetti weinig veranderd. De flamboyante topcoach die de Nederlandse volleybalsters in 2015 en 2016 van plaats elf op de wereldranglijst bracht naar de nummer de vier op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, leefde hevig als altijd mee als coach. Al in de time out van de tweede set stak hij zijn onvrede niet onder stoelen of banken.

Dat had natuurlijk alles te maken met het spel van Nederland, dat zich tot de tand toe had gewapend tegen de regerend wereldkampioen en zeer goed speelde. De typische Servische powerplay was oranje uiteindelijk te machtig, maar niet zonder de Servische vrouwen tot het uiterste te dwingen: 3-1 (25-21, 15-25, 25-22, 24-21).

Volledig scherm Celeste Plak. © ANP

Na de verloren eerste set ging het niveau van Nederland gigantisch omhoog. Met uitblinker Celeste Plak en knappe punten van onder anderen Nika Daalderop en Indy Baijens won Nederland de tweede set met liefst 15-25. Gewaarschuwd was het voor Boskovic, 1,94 meter lang en ontzettend gevaarlijk. Maar met een schitterend blok van Juliët Lohuis werd het grote wapen regelmatig ontmanteld. Toch trok Servië toch aan het langste eind. De winnende werd gemaakt door Boskovic, de vrouw die zo vaak dwars had gezeten.

Dit was de kraker waar de Nederlandse volleybalsters op hadden gewacht. Tot in Brussel, zei Laura Dijkema vierentwintig dagen geleden al vol vertrouwen. Op het persmoment op Papendal vond de ervaren international dat Nederland na een prettige loting verplicht was de groepsfase in Tallinn te winnen en vervolgens ook de beste te zijn in de achtste finale en kwartfinale in Florence. In de vijf wedstrijden in Estland en de twee wedstrijden in Italië stond Nederland slechts één set af.

Zo plaatste het zich overtuigend voor de finaleronde in Brussel en kon Nederland zich tegen Servië echt meten met de wereldtop. De Nederlandse vrouwen hadden er duidelijk zin in. Een enkeling zong tijdens de warming up nog hardop de Hollanse meezinger De Engelbewaarder van Marco Schuitmaker mee. Het plezier en de passie bleef in het vervolg.

Volledig scherm Felix Koslowski. © BELGA

Zo zag oude bekende Guidetti in Brussel een totaal vernieuwd oranje. Celeste Plak en Laura Dijkema zijn de enige nog overgebleven vrouwen die er destijds bij waren in die bijna magische zomer van 2016. De coach van nu is de Duitser Felix Koslowski, die modern snel volleybal van zijn ploeg verlangt en veel rouleert. Hij geeft kansen aan nieuwkomers als Sarah van Aalen en die frisse namen maken zijn vertrouwen waar.

Ondanks de nederlaag is zijn selectie goed bezig, een jaar na de totaal mislukte WK. Nederland heeft behalve de kans zondag op EK-brons ook een prima uitgangspositie voor een nieuw avontuur op de Spelen. Een rechtstreeks ticket valt dit EK niet te verdienen. Dat is weggelegd voor het olympische kwalificatietoernooi, waarbij vanaf 16 september op drie locaties om zes olympische startbewijzen wordt gespeeld. Nederland reist hiervoor naar China af. Mocht het daar niet lukken, worden volgend jaar nog vijf tickets verdeeld op basis van de ranking. Nederland is na alle zeges op kleinere landen gestegen naar de negende plaats.

Een stunt tegen Servië was nog veel meer waard geweest. Maar Nederland moest het doen met de complimenten en het goede gevoel van het optreden. Zondag kan Nederland wel weer een uitstekende zaak doen, in de wedstrijd voor plek 3 en 4 tegen Italië. Met Italië treft oranje zondag wederom een topland. Die hadden eerder op de avond verloren van Turkije.