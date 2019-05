Volleybalsters laten kans op stunt liggen

FBK Games bieden atletiek van de toekomst: ‘We lopen voorop qua innovatie’

17:17 De status van Diamond League is te hoog gegrepen voor de FBK Games, maar het jaarlijkse atletiekgala in Hengelo neemt wel degelijk een prominente plek in op de internationale kalender. De internationale federatie IAAF ziet in de FBK Games zelfs de atletiekwedstrijd van de toekomst. ,,We lopen voorop als het gaat om innovatie’’, aldus wedstrijddirecteur Hans Kloosterman.