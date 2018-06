Volleybalsters kloppen olympisch kampioen China

Nations LeagueDe Nederlandse volleybalsters hebben in een vroegtijdig stadium de finaleronde bereikt van de Nations League. Oranje was in Stuttgart in vier sets te sterk voor olympisch kampioen China: 26-24 17-25 25-17 25-21.

Voor de mentaal sterke ploeg van bondscoach Jamie Morrison was het de elfde zege in de veertiende groepswedstrijd. Daarmee verzekerde Oranje zich van een eindklassering in de top vijf van de Nations League. Nederland won dinsdag in Stuttgart al met 3-2 van Turkije. Oranje speelt donderdag nog het afsluitende duel tegen Duitsland.

De zogenoemde Final Six is eind deze maand in Nanjing (27 juni - 1 juli). Gastland China, dat in Stuttgart niet met de sterkste formatie aanwezig is, is automatisch geplaatst voor het eindtoernooi.

China en Nederland kwamen elkaar bij Rio 2016 twee keer tegen. Oranje won in de groepsfase (3-2), maar verloor in de halve finales (1-3).

In de eerste set kwam de Nederlandse ploeg, met Myrthe Schoot als libero, een paar keer goed terug van een achterstand. Bij een stand van 23-24 werkte Oranje het eerste setpoint weg en kwam daarna zelf op 25-24. Met een effectvolle service van Maret Balkestein-Grothues haalde Nederland de set binnen.

In de tweede set slaagde Oranje er niet in om een vroeg opgelopen achterstand te repareren. Vooral het Chinese blok bleek een te grote hindernis voor Oranje. Nederland, met Femke Stoltenborg en Celeste Plak als wisselspeelsters, won in de derde set aan aanvalskracht. Ook het defensieve spel verbeterde, waardoor China nauwelijks kans kreeg om het initiatief te nemen en vast te houden. Via 12-8 en 18-14 liep de Nederlandse ploeg resoluut weg naar setwinst.

Ook in de vierde set, met opnieuw Stoltenborg en Plak als invalsters, bleef Nederland de betere ploeg. Anne Buijs maakte het duel af met een knappe smash.