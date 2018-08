Volleybalsters in vorm op weg naar WK

Visser vierde in finale 100 meter horden: 'Ik snap het niet'

22:57 Door een hamstringblessure en een knal tegen een horde in aanloop naar de EK in Berlijn slonken haar medaillekansen. Toch ging rijzende ster Nadine Visser vol voor goud. Na haar vierde plaats in de finale van de 100 meter horden was ze bijzonder teleurgesteld. ,,Ik snap het niet.”