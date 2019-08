Volleybalsters draaien warm bij EK met simpele zege op Roemenië

Het mocht geen verrassing heten dat Oranje weinig moeite had met de nummer 52 van de wereldranglijst. Toch was het voor de volleybalsters een prettige start van het EK, zeker na het mislopen van een olympisch ticket begin deze maand. Het verlies in de beslissende wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi tegen Italië speelde niet door in Hongarije, waar Nederland de groepswedstrijden speelt van het EK.



Zondagmiddag volgt de tweede wedstrijd in groep C, tegen Azerbeidzjan. Twee jaar geleden versloeg Oranje, de huidige nummer 7 van de wereld, de Azerbeidzjanen met 3-2 in de halve finale. De Europese eindstrijd ging toen verloren tegen Servië.