Volleybalsters dankzij overtuigende zege op Zweden naar halve finale EK

De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de halve finale op het EK. Het team van bondscoach Avital Selinger was in het Bulgaarse Plovdiv met 3-0 te sterk voor Zweden.

Door Lisette van der Geest



Na noodgedwongen verjonging in het team, na de mokerslag van het missen van de Olympische Spelen, staan de Nederlandse volleybalsters toch weer bij de laatste vier op een groot eindtoernooi. Na een sterke achtste finale tegen Duitsland, was Nederland in de kwartfinale in het Bulgaarse Plovdiv ook sterker dan Zweden.

De Nederlandse vrouwen waren dan ook de grote favoriet voor de winst. Zweden is de nummer 51 op de wereldranglijst, het land dat hiervoor op het EK volleybal nooit verder kwam dan de twaalfde plaats - en dat was in 1983.

Nederland staat negende op de wereldranglijst. Hoewel daarbij mag worden aangemerkt dat de selectie het afgelopen jaar wat veranderingen heeft ondergaan: Robin de Kruijf en Yvon Beliën meldden zich deze zomer na jarenlange beschikbaarheid af voor het nationaal team, Lonneke Sloetjes, lange tijd een van de beste diagonaalspeelsters ter wereld, besloot haar carrière te beëindigen.

De plaatsing van Zweden voor de kwartfinale was een grote verrassing. Zij wonnen van thuisploeg Bulgarije, aan de hand van Isabelle Haak, een van de beste diagonaalspeelsters ter wereld. Juist de aanvallen van Haak waren waar Nederland het moeilijk mee had in het eerste deel van de eerste set. Die verliep moeizaam voor de selectie van Avital Selinger - dit EK voor het eerst weer actief op een belangrijk kampioenschap als bondscoach van Oranje sinds zijn aanstelling vorig jaar.

Nederland keek continu tegen een kleine achterstand van 1, 2 of 3 punten aan. Pas bij 15-15 komt voor het eerst de gelijkstand op het bord, bij 20-19, op dat moment zijn er al drieëntwintig minuten gespeeld, pakt Nederland voor het eerst de voorsprong in de wedstrijd, om deze niet meer weg te geven. Na vier setpoints gaat de winst met 27-25 naar Nederland. Ook de tweede set gaat met overtuiging naar Oranje, het wordt 25-16.

Nederland is een team in opbouw, het grote doel is het WK in eigen land volgend jaar. Tekenend is de wisselvalligheid; van domineren naar slordig, naar onnodige achterstand en weer domnieren. ,,Meiden niet spelen met vuur”, waarschuwt Selinger tijdens een time-out nadat Zweden een aantal keer op rij scoort. ,,Geen gemakzucht, gewoon op een slimme manier spelen.”

Maar ook de derde set gaat uiteindelijk met duidelijke cijfers naar Nederland, met 25-19.

Morgen vliegen de Nederlandse vrouwen naar Belgrado, voor de halve finale. De tegenstander wordt Italië of Rusland, die kwartfinale wordt morgen gespeeld.