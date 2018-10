Volleybalsters beleven nacht 'als in een zeilboot op ruige zee'

De vrouwen van bondscoach Jamie Morrison, die in Japan meedoen aan het WK, werden wakker gehouden door de zware tyfoon Trami die in de nacht van zondag op maandag over het Aziatische eiland trok. ,,We hebben niet alleen een thriller van vijf sets tegen Japan overleefd, maar ook een tyfoon'', zei Morrison met gevoel voor dramatiek.

,,Ik heb dit niet eerder meegemaakt. Onze hotelkamers bewogen 20 centimeter heen en weer'', aldus de Amerikaan. ,,Ik had het gevoel dat ik in een zeilboot zat op een ruige zee. Het was een lange nacht. Ik denk dat alle teams moeite hebben gehad om hier doorheen te slapen.''



Oranje versloeg gastland Japan zondag in vijf sets. De volleybalsters waren het WK begonnen met winst op Duitsland (3-1). Ze spelen later deze ochtend tegen Kameroen. ,,Ik maak me niet zo'n zorgen om die wedstrijd, wel of ze daarvoor nog wat kunnen slapen'', aldus Morrison.