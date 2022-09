Volleybalsters beginnen WK in eigen land met overtuigende zege op Kenia

Met videoDe Nederlandse volleybalsters zijn het WK in eigen land goed begonnen. In het Gelredome in Arnhem werd Kenia in drie sets verslagen: 25-11, 25-17, 25-11.

De Nederlandse volleybalsters, die vier jaar geleden op het WK in Japan als vierde eindigden, hopen met een verjongde ploeg in ieder geval de kwartfinales te halen. De ploeg van bondscoach Avital Selinger had in de eerste groepswedstrijd zoals verwacht weinig problemen met Kenia. Het Afrikaanse team nam zowel in de eerste als tweede set wel een voorsprong van 3-0, maar Oranje herpakte zich steeds snel. In de derde set hadden de volleybalsters van Oranje vanaf het begin het initiatief.

Aanvoerster Anne Buijs zorgde voor 15 punten, Nika Daalderop haalde 14 punten binnen. Celeste Plak sloeg 11 punten binnen. ,,We waren in het begin een beetje nerveus”, zei Buijs. ,,Maar toen we eenmaal gingen, gingen we echt. We willen de fans blij maken en ze vermaken met goed volleybal. Onze ambities zijn groot, dit is de eerste stap. Ik ben heel blij met hoe we dat gedaan hebben. Bijna iedereen heeft speeltijd gekregen en is zo gelijk onderdeel van het toernooi. Iedereen heeft ervan kunnen proeven hoe het is op het centercourt, met al die mensen en dat lawaai. De sfeer is geweldig.”

Europees kampioen in 1995

Nederland werd vierde op het vorige WK in 2018, de beste prestatie van de vrouwenploeg tot nu toe. Nederland verloor toen in de halve finale met 3-1 van Servië, dat daarna ook voor het eerst wereldkampioen werd. In 1995 werden de Nederlandse vrouwen Europees kampioen, daarna volgde in 2007 nog winst van de World Grand Prix. Avital Selinger keerde twee jaar geleden terug als bondscoach, een functie die hij eerder van 2004 tot 2011 al had.



Het WK van dit jaar wordt gespeeld in Nederland en Polen. Naast het Gelredome in Arnhem zijn Ahoy Rotterdam en Omnisport in Apeldoorn de plekken waar gespeeld wordt in Nederland. Gdanks, Lodz en Gliwice zijn de drie Poolse speelsteden. Eerder vanavond begon het WK al in Polen, waar het andere gastland met 3-1 won van Kroatië.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De grasmat in de Gelredome is naar buiten gereden en heeft plaatsgemaakt voor drie volleybalvelden. Oranje begon het WK op het hoofdveld, waar op de tribunes plek is voor ruim 9000 toeschouwers. Langs de twee andere velden kunnen zo’n 4500 mensen zitten.

Nederland komt zondagmiddag (16.00 uur) opnieuw in actie tegen een Afrikaans team, dan tegen Kameroen. Vervolgens wachten nog de poulewedstrijden tegen Puerto Rico (28 september), België (30 september) en Italië (2 oktober). De vier beste teams uit de vier poules (met allen zes landen) gaan door naar de achtste finales, die op dinsdag 4 oktober van start gaan. De WK-finale is op zaterdag 15 oktober in Arnhem.

Volledig scherm Celeste Plak torent hoog boven het net uit. © ANP

Volledig scherm © ANP