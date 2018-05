Volleybalster Buijs terug naar Italië

Rockets trekken stand gelijk in finale Western Conference

7:40 Houston Rockets heeft de stand gelijk getrokken in de finale van de Western Conference. De beste basketbalploeg uit de reguliere competitie van de NBA won het tweede duel met Golden State Warriors in de best-of-sevenserie met overtuigende cijfers: 127-105. De Warriors hadden twee dagen eerder in Houston de eerste confrontatie naar zich toe getrokken (119-106).