Volleyballers verliezen nipt van Oekraïne

Aanvankelijk had Oranje nog wel een achterstand van 9-13 weggewerkt. De standen van de eerste vier sets waren 25-15 20-25 25-20 en 24-26.



Bondscoach Gido Vermeulen was kritisch. ,,In de vijfde set vond ik ons door de ondergrens zakken'', zei Vermeulen bij Ziggo Sport. ,,We maakten een aantal fouten die we niet horen te maken. Zij waren eigenlijk voortdurend agressiever, bij ons was het alsof er een deken overheen lag. We weten dat we beter zijn, maar toch kregen we de zaken niet voor elkaar. Dan wint de ploeg die er het meeste voor over heeft. En dat waren wij niet.''



Eerder had de formatie van Vermeulen in dit nieuwe toernooi een nederlaag geleden tegen Turkije. Via deze Europese landencompetitie kan Oranje promotie afdwingen naar de intercontinentale Volleyball Nations League. Nederland was het toernooi zondag gestart met een thuisoverwinning op Slovenië.

Alle landen spelen uit en thuis tegen elkaar. De groepswinnaars gaan naar het finaletoernooi.