Volleyballers stunten op WK ook tegen grootmacht Frankrijk

De Nederlandse volleyballers hebben bij het WK in Bulgaarse Ruse opnieuw indruk gemaakt. Nadat gisteravond olympische kampioen Brazilië werd verslagen, was de ploeg van bondscoach Gido Vermeulen vanavond in een spannende vijfsetter te sterk voor grootmacht Frankrijk: 23-25, 19-25, 25-21, 25-23, 15-13.